Во Львове умер 28-летний чемпион мира по смешанным единоборствам

16:07, 06 февраля 2018
Другое
1191 0
Захоронения Слюсарчука состоятся Тернополе / фото te.20minut.ua

Как сообщает издание «Тернополяне», предварительная причина смерти спортсмена – сердечный приступ.

Сообщается, что похороны Слюсарчука состоятся Тернополе.

Игорь Слюсарчук – один из самых известных бойцов фри-файта в Украине. Он дважды становился чемпионом мира в своем виде спорта.

В течение своей карьеры спортсмен провел 31 поединок, одержав 22 победы, 15 из которых – нокаутом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Умер Игорь Слюсарчук#фри-файт в Украине