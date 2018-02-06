Во Львове умер 28-летний чемпион мира по смешанным единоборствам
16:07, 06 февраля 2018Другое
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В течение своей карьеры спортсмен провел 31 поединок, одержав 22 победы, 15 из которых – нокаутом.
Похороны Слюсарчука состоятся Тернополе / фото te.20minut.ua
Сегодня утром во Львове умер 28-летний боец смешанных видов единоборств Игорь Слюсарчук.
Как сообщает издание «Тернополяне», предварительная причина смерти спортсмена – сердечный приступ.
Сообщается, что похороны Слюсарчука состоятся Тернополе.
Игорь Слюсарчук – один из самых известных бойцов фри-файта в Украине. Он дважды становился чемпионом мира в своем виде спорта.
В течение своей карьеры спортсмен провел 31 поединок, одержав 22 победы, 15 из которых – нокаутом.
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