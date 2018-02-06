Во Львове умер 28-летний чемпион мира по смешанным единоборствам

В течение своей карьеры спортсмен провел 31 поединок, одержав 22 победы, 15 из которых – нокаутом.

Сегодня утром во Львове умер 28-летний боец смешанных видов единоборств Игорь Слюсарчук.

Как сообщает издание «Тернополяне», предварительная причина смерти спортсмена – сердечный приступ.

Сообщается, что похороны Слюсарчука состоятся Тернополе.

Игорь Слюсарчук – один из самых известных бойцов фри-файта в Украине. Он дважды становился чемпионом мира в своем виде спорта.

В течение своей карьеры спортсмен провел 31 поединок, одержав 22 победы, 15 из которых – нокаутом.