Ведущие российские спортсмены обратились в CAS по поводу отстранения от Олимпиады

11:57, 06 февраля 2018
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biznesinfo.az

Среди них оказались лидеры сборной России, чье отстранение вызвало наибольший резонанс. Это биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан.

Ожидается, что слушания состоятся 7 февраля уже в самой олимпийской столице — Пхенчхане, где 9 февраля состоится церемония открытия Игр.

Тремя арбитрами, которые решат исход дела, будут Кэрол Робертс из Канады, Бернхард Велтен из Швейцарии и Зали Стеггалл из Австралии. Канадская судья будет председателем.

Как сообщалось ранее, изначально Россия заявляла на Игры-2018 500 спортсменов, но после отстранений заявка сократилась до 168 человек. При этом 13 спортсменов и 2 тренера, которые уже получили оправдательные приговоры в CAS, все равно не были допущены на Олимпиаду. Таким образом, Лозанна пока не является спасением для членов российской сборной.

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Теги: #Россия отстранение Пхенчхан-2018#CAS Россия Пхенчхан Олимпиада