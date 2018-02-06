Ведущие российские спортсмены обратились в CAS по поводу отстранения от Олимпиады

Решение может быть принято в среду, 7 февраля.

Сразу 32 спортсмена, которые не были допущены на Игры в Пхенчхан, обратились со своими исками в CAS, сообщает SportArena со ссылкой на пресс-релиз суда..

Среди них оказались лидеры сборной России, чье отстранение вызвало наибольший резонанс. Это биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан.

Ожидается, что слушания состоятся 7 февраля уже в самой олимпийской столице — Пхенчхане, где 9 февраля состоится церемония открытия Игр.

Тремя арбитрами, которые решат исход дела, будут Кэрол Робертс из Канады, Бернхард Велтен из Швейцарии и Зали Стеггалл из Австралии. Канадская судья будет председателем.

Как сообщалось ранее, изначально Россия заявляла на Игры-2018 500 спортсменов, но после отстранений заявка сократилась до 168 человек. При этом 13 спортсменов и 2 тренера, которые уже получили оправдательные приговоры в CAS, все равно не были допущены на Олимпиаду. Таким образом, Лозанна пока не является спасением для членов российской сборной.