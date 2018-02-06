Капитан женской сборной Украины по биатлону Пидгрушная отправилась на Олимпиаду

Наша спортсменка, которая находится не в лучшей форме, может быть запасной на этих Играх.

Капитан украинской женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная отправилась в Корею, сообщает UA:Биатлон.

Уже через три дня в корейском Пхенчхане пройдет торжественная Церемония открытия Зимних олимпийских игр-2018, а через четыре - начнутся биатлонные соревнования.

Ранее сообщалось, что Пидгрушная может поехать на Олимпийские игры как запасная спортсменка. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Владимир Брынзак: “Рассматриваем такой вариант, что Елена на Олимпиаде будет запасной. Причина – ее состояние здоровья. Она мало тренировалась в Рупольдинге из-за болезни. Потом переехала в Италию в Риднау, но там также не тренировалась. Сейчас она в Киеве, посещает врачей. Сможет ли она подготовиться к Играм – вопрос".

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2018 пройдут с 9-го по 25 февраля.