Российские спортсмены решили бойкотировать церемонию открытия Олимпиады - СМИ

Помимо прочего, многие спортсмены боятся, что в России их обвинят в участии в "пораженческой акции".

Российские спортсмены в массовом порядке начали отказываться от участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Парад точно пропустят российские хоккеисты, биатлонисты, фигуристы, шорт-трекисты, керленгисты и саночники.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, большого желания идти на стадион под флагом МОК у российской делегации нет. Многие спортсмены боятся, что на стадионе их освистают антидопинговые активисты или – что в России их обвинят в отсутствии патриотизма и участии в "пораженческой акции".

Как сообщал УНИАН, Международный олимпийский комитет не допустил на Олимпиаду-2018 еще 13 спортсменов и двух тренеров из России, несмотря на оправдательный вердикт суда в отношении них в деле о допинге.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане состоится в пятницу, 9 февраля.

Посмотреть открытие Олимпиады-2018 онлайн можно по ссылке.