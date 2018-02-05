Российские спортсмены решили бойкотировать церемонию открытия Олимпиады - СМИ
14:16, 05 февраля 2018Другое
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Помимо прочего, многие спортсмены боятся, что в России их обвинят в участии в "пораженческой акции".
Российские спортсмены массово отказываются от участия в церемонии открытия Олимпиады / REUTERS
Российские спортсмены в массовом порядке начали отказываться от участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Парад точно пропустят российские хоккеисты, биатлонисты, фигуристы, шорт-трекисты, керленгисты и саночники.
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, большого желания идти на стадион под флагом МОК у российской делегации нет. Многие спортсмены боятся, что на стадионе их освистают антидопинговые активисты или – что в России их обвинят в отсутствии патриотизма и участии в "пораженческой акции".
Как сообщал УНИАН, Международный олимпийский комитет не допустил на Олимпиаду-2018 еще 13 спортсменов и двух тренеров из России, несмотря на оправдательный вердикт суда в отношении них в деле о допинге.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане состоится в пятницу, 9 февраля.
Посмотреть открытие Олимпиады-2018 онлайн можно по ссылке.
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