Российские спортсмены решили бойкотировать церемонию открытия Олимпиады - СМИ

14:16, 05 февраля 2018
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Российские спортсмены массово отказываются от участия в церемонии открытия / REUTERS

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, большого желания идти на стадион под флагом МОК у российской делегации нет. Многие спортсмены боятся, что на стадионе их освистают антидопинговые активисты или – что в России их обвинят в отсутствии патриотизма и участии в "пораженческой акции".

Как сообщал УНИАН, Международный олимпийский комитет не допустил на Олимпиаду-2018 еще 13 спортсменов и двух тренеров из России, несмотря на оправдательный вердикт суда в отношении них в деле о допинге.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане состоится в пятницу, 9 февраля.

Посмотреть открытие Олимпиады-2018 онлайн можно по ссылке.

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Теги: #Россия на Олимпиаде-2018#россияне бойкотируют церемонию открытия Игр