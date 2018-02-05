Сборная Украины по футзалу в 1/4 финала Евро-2018 сыграет с чемпионом континента Испанией

Команда Испании - самая титулованная сборная Европы.

На чемпионате Европы по футзалу, который проходит в словенской Любляне, определился соперник сборной Украины в четвертьфинальном матче. Им стала сборная Испании. Отметим, что испанцы - действующие чемпионы Европы.

Всего же из 10 предыдущих первенств Европы команда Испании выиграла семь. Это самая титулованная сборная на континенте.

Четвертьфинальный поединок Испания - Украина состоится во вторник вечером.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Украины уступила Португалии и заняла второе место в своей группе, получив таким образом в 1/4 финала более сильного соперника.