Сборная Украины по футзалу в 1/4 финала Евро-2018 сыграет с чемпионом континента Испанией

12:37, 05 февраля 2018
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Сборная Украины по футзалу сыграет в четвертьфинале с Испанией / uefa.com

Всего же из 10 предыдущих первенств Европы команда Испании выиграла семь. Это самая титулованная сборная на континенте. 

Четвертьфинальный поединок Испания - Украина состоится во вторник вечером.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Украины уступила Португалии и заняла второе место в своей группе, получив таким образом в 1/4 финала более сильного соперника.  

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Теги: #сборная Украины Евро футзал