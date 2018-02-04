Формальный глава КНДР будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане

Ким Чен Ын пожелал Южной Кореи удачно провести соревнования.

Председатель президиума Верховного Народного совета Северной Кореи и формальный глава страны Ким Ён Нам посетит зимнююОлимпиаду в Южной Корее этой зимой.

Об этом сообщает Realist со ссылкой на DW.

Вместе с 90-летним формальным главой страны Ким Ён Намом, который занимает свой пост в течение 20 последних лет, также прибудут еще два члена делегации и 18 помощников.

Всего в Южную Корею приедут 22 северокорейских спортсмена, оркестр из 140 человек и 230 других артистов, среди которых, в частности, и команда чирлидеров.

Спортсмены из Южной и Северной Кореи будут идти вместе во время церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр.

Ким Ён Нам с 5 сентября 1998 года занимает пост Председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР, являясь, согласно Конституции, высшим должностным лицом государства.

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал в своей речи по случаю Нового года успехов Южной Кореи в проведении Олимпийских игр.