Сборная Украины по футзалу уступила Португалии и вышла в 1/4 финала Евро со второго места

Соперник украинцев в четвертьфинальной игре определится позднее.

Сборная Украины провела второй матч на чемпионате Европы по футзалу и на этот раз проиграла сборной Португалии со счетом 3:5.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Подопечные Александра Косенко пропустили два мяча в первом тайме от Бруно Коэльо и Тьяго Брито.

Во втором тайме усилиями Владимира Разуванова и Тараса Колоришина наша команда сравняла счет. Но на 34-й минуте матча Педро Кари вновь вывел пиренейцев вперед. Спустя две минуты Украина пропустила еще раз. После того, как голкипер Евгений Иваняк уступил место полевому игроку Петру Шотурме, Нильсон Мигел поразил пустые ворота - 2:4. Затем Рикардиньо увеличил перевес португальцев до трех мячей - 2:5.

Точку в матче поставил все тот же Шотурма, который отличился за 16 секунд до финальной сирены. Как итог - 5:3 в пользу Португалии.

Украинцы, несмотря на это поражение, вышли в 1/4 финала со второго места группы С, обеспечив себе попадание в плей-офф после победы над Румынией.

Соперником «сине-желтых» в четвертьфинале будет сборная, которая займет первое место в группе D. Эту позицию в очном противостоянии разыграют Азербайджан и действующий чемпион Европы Испания.

Чемпионат Европы по футзалу проходит в словенской Любляне с 30 января по 10 февраля.