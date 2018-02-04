Представители Ватикана будут присутствовать на церемонии открытия в Пхенчхане.

Международный олимпийский комитет (МОК) впервые пригласил на Олимпийские игры делегацию из Ватикана.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно источнику, делегацию возглавит монсиньор Мелькор Санчес де Тока, который ранее выступал в современном пятиборье. Представители Ватикана примут участие во встрече МОК на следующей неделе, а также будут присутствовать на церемонии открытия на главном олимпийском стадионе в Пхенчхане.

Санчес де Тока намерен подарить главе МОК Томасу Баху и всем южнокорейским атлетам беговые жилеты, которые используют ватиканские спортсмены, также известные как «бегуны Папы».

Напомним, что Игры пройдут с 9-го по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Часть сборной Украины уже прибыла в Олимпийскую деревню, где будет жить по соседству с итальянцами, словаками и австралийцами.