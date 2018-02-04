МОК впервые пригласил на Олимпийские игры делегацию из Ватикана

17:42, 04 февраля 2018
Другое
191 0
Президент МОК Томас Бах и Папа Римский Франциск / The Associated Press

Об этом сообщает Reuters.

Согласно источнику, делегацию возглавит монсиньор Мелькор Санчес де Тока, который ранее выступал в современном пятиборье. Представители Ватикана примут участие во встрече МОК на следующей неделе, а также будут присутствовать на церемонии открытия на главном олимпийском стадионе в Пхенчхане.

Санчес де Тока намерен подарить главе МОК Томасу Баху и всем южнокорейским атлетам беговые жилеты, которые используют ватиканские спортсмены, также известные как «бегуны Папы».

Напомним, что Игры пройдут с 9-го по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Часть сборной Украины уже прибыла в Олимпийскую деревню, где будет жить по соседству с итальянцами, словаками и австралийцами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Ватикан на Олимпиаде