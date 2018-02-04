Украинка Алина Шух выиграла турнир по легкоатлетическому многоборью в Таллине

4375 баллов позволили нашей спортсменке защитить титул чемпионки турнира.

Украинская легкоатлетка Алина Шух выиграла свой первый турнир в новом сезоне - International Combined Events Meeting, который проходил в Таллине.

Об этом сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Алина Шух, выступающая в соревнованиях по многоборью, набрала 4375 очков. Она пробежала 60 метров с барьерами за 8,98 секунды, прыгнула 1,77 метра в высоту, толкнула ядро на 13,40 метра, прыгнула в длину на 6,15 метра и пробежав 800-метровую дистанцию за 2 минуты 16,61 секунды.

Этот результат позволил украинке защитить титул чемпионки турнира - первое место в Таллине она завоевала и год назад. Отметим, что в 2017 году Шух установила в Таллине мировой рекорд U-20, показав результат 4542 очков.

Алина Шух вышла на пятое место мирового рейтинга и на третье место – в европейском рейтинге в текущем сезоне.

Напомним, как сообщал УНИАН, украинки Юлия Левченко и Екатерина Табашник поделили серебро на легкоатлетическом турнире в немецком Карлсруэ в соревнованиях по прыжкам в высоту.