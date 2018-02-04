Фристайлистка Петрова первой из представителей Украины начнет соревнования зимней Олимпиады

Квалификационные старта в могуле начнутся 9 февраля, еще до Церемонии открытия Игр.

Фристайлистка Татьяна Петрова станет первой украинкой за годы Независимости, которая выйдет на старт Олимпийских игр в могуле, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Сейчас Татьяна уже прибыла в Пхенчхан и разместилась в Олимпийской деревне.

Интересно, что именно Петрова откроет выступления украинских олимпийцев на Играх-2018, причем начнет свои квалификационные старты утром 9 февраля, еще до торжественной церемонии открытия.

«В целом в могуле будут соревноваться 30 лучших по рейтингу спортсменок мира. Квалификацию пройдут только 20. В общем я очень хорошая на почин, фартовая. Если бы еще мне выпал счастливый номер «21» (улыбается). Это в целом очень успешная цифра для меня в жизни. Под таким номером выступала на Всемирной Универсиаде в Казахстане в прошлом году, где заняла высокое 5 место. Даже квартира у меня также номер 21. Поэтому думаю, что стартую первой на фарт для всей нашей сборной», - поделились с пресс-службой НОК украинская спортсменка сразу по прибытию в Корею.

Как сообщал УНИАН, XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.