Украинка Козлова проиграла в своем первом финале на турнирах серии WTA

Украинcкая теннисистка в решающем матче турнира Taiwan Open уступила венгерке Тимее Бабош и не сумела завоевать свой первый титул серии WTA.

Украинcкая теннисистка Катерина Козлова в решающем матче турнира Taiwan Open уступила в двух сетах венгерке Тимее Бабош и не сумела завоевать свой первый в карьере титул на соревнованиях серии WTA.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

В своем первом финале турниров такого уровня украинская теннисистка лидировала по ходу первого сета 4:2, однако упустила преимущество и проиграла 5:7.

Во втором сете борьбы не вышло вообще - поражение 1:6 при большом перевесе соперницы.

Тем не менее, выход в финал турнира WTA стал самым большим достижением в карьере 23-летней представительницы Николаева, которая раньше никогда не доходила дальше полуфинала.

Несмотря на поражение, Козлова впервые сможет подняться в топ-70 рейтинга WTA и станет третьей ракеткой Украины после Элины Свитолиной и Леси Цуренко.

Тимеа Бабош (Венгрия) — Катерина Козлова (УКРАИНА) - 7:5, 6:1