Украинка Козлова проиграла в своем первом финале на турнирах серии WTA

11:56, 04 февраля 2018
Другое
238 0
Катерина Козлова / tennisua.org

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

В своем первом финале турниров такого уровня украинская теннисистка лидировала по ходу первого сета 4:2, однако упустила преимущество и проиграла 5:7.

Во втором сете борьбы не вышло вообще - поражение 1:6 при большом перевесе соперницы.

Тем не менее, выход в финал турнира WTA стал самым большим достижением в карьере 23-летней представительницы Николаева, которая раньше никогда не доходила дальше полуфинала.

Несмотря на поражение, Козлова впервые сможет подняться в топ-70 рейтинга WTA и станет третьей ракеткой Украины после Элины Свитолиной и Леси Цуренко.

Тимеа Бабош (Венгрия) — Катерина Козлова (УКРАИНА) - 7:5, 6:1

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Катерина Козлова Taiwan Open