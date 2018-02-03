Две украинки поделили серебро на легкоатлетическом турнире в немецком Карлсруэ

21:40, 03 февраля 2018
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Юлия Левченко завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике / Reuters

Украинки завершили турнир с одинаковым результатом 1 метр 92 сантиметра и с абсолютно одинаквым числом попыток и последовательностью взятых высот.

Победу одержала Мирела Демириева из Болгарии с результатом 1,95.

Таким образом, болагрка получила 10 очков в общем зачете серии, а украинки - по 7.

Еще одна украинка Анастасия Брызгина пробежала 400 метров за 53,42 секунды и в призеры не попала.

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Теги: #Левченко серебро турнир Карлсруэ#Левченко легкая атлетика прыжки в высоту