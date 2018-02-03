Две украинки поделили серебро на легкоатлетическом турнире в немецком Карлсруэ
21:40, 03 февраля 2018
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Юлия Левченко и Екатерина Табашних заняли 2-е место в турнире по прыжкам в высоту.
Юлия Левченко завоевала серебро на турнире по легкой атлетике в Карлсруэ / Reuters
В немецком Карлсруэ завершился этап турнира легкоатлетического IAAF World Indoor Tour, где в секторе для прыжков в высоту у женщин серебро поделили украинки Юлия Левченко и Екатерина Табашникова, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки завершили турнир с одинаковым результатом 1 метр 92 сантиметра и с абсолютно одинаквым числом попыток и последовательностью взятых высот.
Победу одержала Мирела Демириева из Болгарии с результатом 1,95.
Таким образом, болагрка получила 10 очков в общем зачете серии, а украинки - по 7.
Еще одна украинка Анастасия Брызгина пробежала 400 метров за 53,42 секунды и в призеры не попала.
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