Сборная Украины не смогла сотворить камбэк в матче Кубка Дэвиса против Швеции

Украинцы проиграли на своей площадке со счетом 2:3

В Днепре завершился матч Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса по теннису, в котором мужская сборная Украины принимала команду Швеции и проиграла со счетом 2:3, сообщает официальный сайт турнира.

В пятницу, впервый день украинские теннисисты уступили братьям Имер. Сергей Стаховский проиграл Микаэлю - 6:7 (6), 2:6, а Денис Смирнов оказался значительно слабее Элиаса - 2:6, 3:6.

Тем не менее, на пресс-конференции подводящей итоги дня, капитан сборной Украины и лучший теннисист в истории страны Андрей Медведев пообещал обязательный "камбэк" и победу в субботу.

Сегодня в парной игре Стаховский и Денис Молчанов в очень упорной, нервной и напряженной борьбе обыграли Маркуса Эрикссона и Андреаса Сильестрома - 7:6 (4), 4:6, 6:2. А затем, в одинойчной игре, Стаховский оказался сильнее Элиаса Имера - 6:4, 6:4.

Судьба матча решалась в пятой последней игре, где Артем Смирнов не смог ничего противопоставить Микаэлю Имеру - 4:6, 2:6.

Таким образом, сборная Украины не сможет в этом сезоне выйти в Мировую группу - компанию 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих трофей Кубок Дэвиса. Позже команде предстоит матч за то, чтобы остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны.