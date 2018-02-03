Президент НОК Украины Бубка встретился с биатлонистками и лыжниками в Пхенчхане

18:55, 03 февраля 2018
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Бубка поздравил украинских олимпийцев в Пхенчхане / noc-ukr.org

"Прекрасно понимаю ваше состояние и сконцентрированность на соревнованиях. Говорить много не стоит. Будьте уверенными в собственных силах, концентрируйтесь на позитиве. Ищите в себе уверенность и ваши соперники будут это видеть и больше волноваться", - поделился со спортсменами Сергей Бубка.

"Олимпийские игры - это всегда особое событие в жизни каждого спортсмена независимо от того или они первые в карьере или четвертые", - добавил прославленный спортсмен, пожелав успехов украинским олимпийцам.

Как сообщал УНИАН, Олимпийски игры Пхенчхан-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Бубка олимпийская деревня Пхенчхан