Оправданным российским спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде

13:56, 03 февраля 2018
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Олимпийский комитет России не против участия своих спортсменов в зимних Играх под нейтральным флагом / newstes.ru

Иск подавали шесть спортсменов - Денис Юсков и Павел Кулижников (конькобежный спорт), Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина), Ирина Старых, Александр Логинов (биатлон) и Татьяна Бородулина (шорт-трек). «Я могу подтвердить, что реение об отклонении исков принято», — заявил представитель МОК.

Причиной иска были критерии допуска на Олимпиаду спортсменов РФ, которые выдвинул МОК, — отсутствие допинговой истории на протяжении карьеры. Данные атлеты ранее были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли дисквалификации.

Исполком МОК в декабре 2017 года отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. При этом комитет оставил возможность для «чистых» спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Россия дисквалификация допинг Пхенчхан
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