Украинцы будут жить в Олимпийской деревне рядом с итальянцами, австралийцами и словаками

Наша команда заселится в корпус 103.

Сердце Олимпийских игр в Пхенчхане – Олимпийская деревня - постепенно принимает все новых и новых жителей, сообщает НОК Украины.

На ХХІІІ зимних Олимпийских играх атлеты будут размещаться в двух деревнях, расположенных как в прибрежном, так и горном кластерах. В прибрежном будут проживать спортсмены и персонал, которые представляют виды спорта, которые соревнуются на льду, все остальные разместятся в горном.

С каждым днем увеличивается количество атлетов-олимпийцев и официальных лиц, проживающих в Олимпийских деревнях. В то же время, страны-участницы стремятся максимально представить себя, украшая свои дома национальными символами. Конечно, не исключением является и Украина – на доме нашей Олимпийской команды в деревне Пхенчхана ярко развеваются национальные флаги.

В 16-этажном доме украинская команда занимает четыре этажа – с пятого по восьмой. Участники Игр проживают в двухместных номерах блочной системы.

Соседями нашей команды являются олимпийцы из Италии, Австралии и Словакии.

Вчера, в Олимпийскую деревню уже заселились наша сборная по санному спорту, мужская команда по биатлону и представительница фристайла (могул) Татьяна Петрова. Сегодня к ним присоединились женская биатлонная команда и сборная по лыжным гонкам, которые прибыли после заключительных тренировочных сборов из Казахстана.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.