В МОК назвали решение суда в Лозанне по российским спортсменам "торжеством воров"

14:13, 02 февраля 2018
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МОК запретил российским олимпийцам использовать национальную символику / imago sportfotodienst

«Обманщикам и ворам позволили восторжествовать. CAS потерпел неудачу. Мы должны пересмотреть отношение к ведущим управленцам спорта и правовой системе, ведь крупнейшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга наказываются незначительно», — заявил Пенгилли.

Как сообщал УНИАН, накануне CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 россиян от Олимпийских игр, обвиненных олимпийским комитетом в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. 

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Теги: #МОК решение CAS поражение#Россия Пхенчхан допинг оправдание