В МОК назвали решение суда в Лозанне по российским спортсменам "торжеством воров"

Адам Пенгилли счтает, что CAS потерпел неудачу.

Один из членов МОК (Международного олимпийского комитета)​ Адам Пенгилли крайне разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне касательно российских атлетов, которых оправдали в деле обвинения в применении допинга на Играх в Сочи, сообщает BBC.

«Обманщикам и ворам позволили восторжествовать. CAS потерпел неудачу. Мы должны пересмотреть отношение к ведущим управленцам спорта и правовой системе, ведь крупнейшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга наказываются незначительно», — заявил Пенгилли.

Как сообщал УНИАН, накануне CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 россиян от Олимпийских игр, обвиненных олимпийским комитетом в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014.