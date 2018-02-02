В МОК назвали решение суда в Лозанне по российским спортсменам "торжеством воров"
14:13, 02 февраля 2018Другое
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Адам Пенгилли счтает, что CAS потерпел неудачу.
Член МОК прокомментировал решение CAS об оправдании спортсменов РФ / imago sportfotodienst
Один из членов МОК (Международного олимпийского комитета) Адам Пенгилли крайне разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне касательно российских атлетов, которых оправдали в деле обвинения в применении допинга на Играх в Сочи, сообщает BBC.
«Обманщикам и ворам позволили восторжествовать. CAS потерпел неудачу. Мы должны пересмотреть отношение к ведущим управленцам спорта и правовой системе, ведь крупнейшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга наказываются незначительно», — заявил Пенгилли.
Как сообщал УНИАН, накануне CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 россиян от Олимпийских игр, обвиненных олимпийским комитетом в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014.
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