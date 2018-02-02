Костюк вышла в финал теннисного турнира в Бёрни, Козлова - в полуфинал в Тайбэе

15-летняя Марта Костюк будет бороться за второй профессиональный титул в карьере.

В Бёрни (Австралия) состоялся полуфинальный матч теннисного турнира Caterpillar Burnie International серии ITF Womens Circuit (призовой фонд - $60 тыс.), где украинка Марта Костюк обыгала Зои Хайвс из Австралии, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завешился со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

В стартовом сете украинка проиграла три гейма на своей подаче, сделав один брейк, и позволила сопернице повести 5:1. Затем Костюк выиграла три гейма подряд, отыграв два сетбола, но не смогла реализовать два геймбола и сравнять счёт.

Уже во второй партии Марта завладела инициативой и дважды взяла подачу австралийки в третьем и пятом геймах, при этом ни разу не дала ей приблизиться к брейк-поинтам.

В начале решающего сета Костюк упустила пять брейк-поинтов, а затем только с третьей попытки смогла взять свою подачу и сравнять счёт. После этого Марта выиграла четыре гейма подряд, дважды взяв подачу Хайвс, и имела один матчбол, который реализовать не смогла, но уже в следующем гейме на своей подаче уверенно завершила встречу.

Соперницей 15-летней теннисистки в финале станет первая ракетка турнира Виктория Голубич из Швейцарии, занимающая в рейтинге WTA 109-ю позицию.

Данный финал будет для киевлянки вторым на турнирах ITF Pro Circuit. В мае прошлого года Марта выиграла турнир с призовым фондом $25,000 в венгерском Дунакеси.

В свою очередь, Катерина Козлова на турнире Taiwan Open серии International (призовой фонд - $250 тыс.) обыграла в четвертьфинале Юлию Путинцеву из Казахстана - 7:5, 6:3.

В 1/2 финала наша теннисистка сыграет с победительницей встречи Моника Никулеску - Сабин Лисицки.