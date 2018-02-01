Мужская сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпийские игры (фото)

15:53, 01 февраля 2018
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Мужская сборная Украины по биатлону / Xsport

Об этом сообщает Xsport.

С международного аэропорта «Борисполь» спортсмены направятся в Сеул, с пересадкой в казахском Алматы. Вместе с командой изначально должна была лететь и капитан женской команды Елена Пидгрушная, однако из-за болезни спортсменка вынуждена пройти курс лечения в Киеве и присоединится к партнерам по команде через несколько дней.

Сергей Семенов / UA: Біатлон

Женская сборная Украины в составе Виты и Вали Семеренко, Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной в это время находится на сборе в Казахстане. В Корею спортсменки вместе со старшим тренером Урошем Велепцем отправятся 2 февраля.

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Теги: #Украина на Олимпийских играх-2018