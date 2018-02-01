Мужская сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпийские игры (фото)

Женская команда отправится в Корею завтра.

Утром, 1 февраля, мужская сборная Украины по биатлону, вместе с тренерами, массажистами и сервис-бригадой отправилась на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. Вместе с мужчинами в Корею улетела Ирина Варвинец, удачно выступившая на чемпионате Европы в Риднау и ставшая лучшей спортсменкой января в Украине.

Об этом сообщает Xsport.

С международного аэропорта «Борисполь» спортсмены направятся в Сеул, с пересадкой в казахском Алматы. Вместе с командой изначально должна была лететь и капитан женской команды Елена Пидгрушная, однако из-за болезни спортсменка вынуждена пройти курс лечения в Киеве и присоединится к партнерам по команде через несколько дней.

Женская сборная Украины в составе Виты и Вали Семеренко, Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной в это время находится на сборе в Казахстане. В Корею спортсменки вместе со старшим тренером Урошем Велепцем отправятся 2 февраля.