Россия вернула себе первое место в медальном зачете на Олимпиаде в Сочи
Оправдательное решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делам отстраненных российских спортсменов позволило сборной России вернуть себе первое место в медальном зачете на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.
Читайте такжеСуд отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 россиян от Олимпийских игрРоссия восстановила две золотые медали (лыжи и скелетон), шесть серебряных (лыжи и сани) и одну бронзовую (скелетон). Теперь в ее активе 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. На втором месте в медальном зачете Норвегия, на третьем — Канада.
1. Россия – 29 медали (11-9-9)
2. Норвегия – 27 медалей (11-6-10)
3. Канада – 25 (10-10-5)
4. США – 30 медалей (9-9-12)
5. Нидерланды – 24 медали (8-7-9)
Напомним, в начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию от участия в Олимпиаде 2018 года. При этом российские спортсмены, которые ранее не попадались на допинге, могут выступить на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.