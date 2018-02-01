Россия вернула себе первое место в медальном зачете на Олимпиаде в Сочи

12:53, 01 февраля 2018
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Россия вернулась на первое место в медальном зачете Игр-2014 / utiledesign.com

Читайте такжеСуд отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 россиян от Олимпийских игрРоссия восстановила две золотые медали (лыжи и скелетон), шесть серебряных (лыжи и сани) и одну бронзовую (скелетон). Теперь в ее активе 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. На втором месте в медальном зачете Норвегия, на третьем — Канада.

1. Россия – 29 медали (11-9-9)

2. Норвегия – 27 медалей (11-6-10)

3. Канада – 25 (10-10-5)

4. США – 30 медалей (9-9-12)

5. Нидерланды – 24 медали (8-7-9)

Напомним, в начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию от участия в Олимпиаде 2018 года. При этом российские спортсмены, которые ранее не попадались на допинге, могут выступить на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

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Теги: #Россия вернулась на первое место Олимпиады-2014