Россия вернула себе первое место в медальном зачете на Олимпиаде в Сочи

Это произошло после оглашения вердикта Спортивного суда Лозанны, вернувшего 9 медалей Игр-2014 российским спортсменам.

Оправдательное решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делам отстраненных российских спортсменов позволило сборной России вернуть себе первое место в медальном зачете на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

Читайте такжеСуд отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 россиян от Олимпийских игрРоссия восстановила две золотые медали (лыжи и скелетон), шесть серебряных (лыжи и сани) и одну бронзовую (скелетон). Теперь в ее активе 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. На втором месте в медальном зачете Норвегия, на третьем — Канада.

1. Россия – 29 медали (11-9-9)

2. Норвегия – 27 медалей (11-6-10)

3. Канада – 25 (10-10-5)

4. США – 30 медалей (9-9-12)

5. Нидерланды – 24 медали (8-7-9)

Напомним, в начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию от участия в Олимпиаде 2018 года. При этом российские спортсмены, которые ранее не попадались на допинге, могут выступить на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.