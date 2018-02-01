Суд отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 россиян от Олимпийских игр

28 спортсменов полностью оправданы, еще 11 атлетов добились частичного удовлетворения апелляций.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес оправдательный вердикт по делу о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов от Олимпиад, а еще 11 спортсменов добились частичного удовлетворения апелляций.

Решение CAS появилось на официальном сайте суда.

28 спортсменов полностью оправданы: доказательств, которые собрал МОК в отношении этих спортсменов, было недостаточно, чтобы подтвердить, что они нарушали антидопинговые правила. Санкции в отношении этих спортсменов аннулированы, результаты их вступлений в Сочи в 2014 году снова считаются действительными.

Читайте такжеМОК допустил 169 российских спортсменов к участию в Олимпиаде в ПхенчханеЕще 11 атлетов добились отмены пожизненного отстранения и аннулирования результатов Игр-2014 в Сочи. Эти 11 человек все равно признаны в нарушении антидопинговых правил, но решение о пожизненном отстранении от Олимпиад заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане.

В список спортсменов, дисквалификацию которых суд полностью аннулировал, вошли бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталия Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко, хоккеисты Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина и Екатерина Смоленцева.

Отметим, что дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, CAS рассмотрит позднее.

Всего апелляцию подали 39 российских спортсменов. Они оспорили решение МОК, принятое в конце 2017 года по результатам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, которая перепроверяла допинг-пробы участников Олимпиады в Сочи. МОК тогда пожизненно отстранил от участия в Играх 43 россиян.

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