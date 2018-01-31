Пхенчхан-2018: за кого и когда болеть украинцам - расписание биатлонных трансляций

Биатлонные гонки будут проходить на Олимпиаде с 10-го по 23 февраля.

По прогнозам экспертов и букмекеров, самые высокие шансы на завоевание медалей Олимпийских игр-2018 Украина имеет в биатлоне. Сборная Украины будет представлена 11 спортсменами в этом виде спорта.

В нашей команде будут соревноваться: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Артем Тищенко.

10 февраля на Играх в Пхенчхане уже начнутся биатлонные старты. Начнут соревнования женщины спринтерской гонкой.

УНИАН предлагает календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2018 (время указано киевское)

10 февраля. 13.15 Спринт, женщины

11 февраля. 13.15 Спринт, мужчины

12 февраля. 12.10 Персьют (гонка преследования), женщины

14.00 Персьют, мужчины

14 февраля.13.05 Индивидуальная гонка, женщины

15 февраля.13.00 Индивидуальная гонка, мужчины

17 февраля.13.15 Масс-старт, женщины

18 февраля. 13.15 Масс-старт, мужчины

20 февраля. 13.15 Смешанная эстафета

22 февраля. 13.15 Эстафета, женщины

23 февраля. 13.15 Эстафета, мужчины

Напомним, в последний день января НОК Украины огласил состав сборной Украины на Игры-2018.

Как сообщал УНИАН, XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.