Легендарную украинскую лыжницу не взяли на Олимпиаду

42-летняя Валентина Шевченко не попала в список НОК.

Легендарная украинская лыжница Валентина Шевченко не попала в состав сборной на Олимпийские игры-2018.

Об этом сообщает Isport.

Согласно списку Национального олимпийского комитета Украины, в лыжных гонках выступят Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский и Андрей Орлик.

Игры в Пхенчхане могли стать шестыми для 42-летней Валентины Шевченко. Отметим, что украинская спортсменка принимала участие в Играх в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

В состав сборной Украины по лыжным гонкам она вошла еще в 1995 году. Наивысшее достижение на Олимпиадах было в Солт-Лейк Сити в 2002 году в индивидуальной гонке на 30 км - 5-тое место.