Легендарную украинскую лыжницу не взяли на Олимпиаду
14:37, 31 января 2018Другое
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42-летняя Валентина Шевченко не попала в список НОК.
Самая опытная украинская лыжница Валентина Шевченко не едет на Олимпиаду / Reuters
Легендарная украинская лыжница Валентина Шевченко не попала в состав сборной на Олимпийские игры-2018.
Об этом сообщает Isport.
Согласно списку Национального олимпийского комитета Украины, в лыжных гонках выступят Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский и Андрей Орлик.
Игры в Пхенчхане могли стать шестыми для 42-летней Валентины Шевченко. Отметим, что украинская спортсменка принимала участие в Играх в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.
В состав сборной Украины по лыжным гонкам она вошла еще в 1995 году. Наивысшее достижение на Олимпиадах было в Солт-Лейк Сити в 2002 году в индивидуальной гонке на 30 км - 5-тое место.
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