Украинка Козлова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тайбэе

14:19, 31 января 2018
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Катерина Козлова / btu.org.ua

Поединок продолжался более двух часов. По ходу решающего сета украинка вела 4:2, но преимущество не удержала. Уже на тайбрейке Козлова выполнила четыре мини-брейка, потеряв два розыгрыша на своей подаче.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Отметим, что в первом круге украинка прошла соперницу из Китая - Чжан Шуай, побив ее в двух сетах (6:2, 6:4).

В 1/4 финала Катерина Козлова встретится с победительницей матча Юлия Путинцева – Чжан Кайчжэнь.

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