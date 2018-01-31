Украинка Козлова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тайбэе

Во втором круге она обыграла китаянку Дуань Инъин.

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тайбэе. В поединке 2-го круга наша теннисистка в трех сетах обыграла китаянку Дуань Инъин.

Поединок продолжался более двух часов. По ходу решающего сета украинка вела 4:2, но преимущество не удержала. Уже на тайбрейке Козлова выполнила четыре мини-брейка, потеряв два розыгрыша на своей подаче.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Отметим, что в первом круге украинка прошла соперницу из Китая - Чжан Шуай, побив ее в двух сетах (6:2, 6:4).

В 1/4 финала Катерина Козлова встретится с победительницей матча Юлия Путинцева – Чжан Кайчжэнь.