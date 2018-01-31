Белорусам запретили демонстрировать на Паралимпиаде флаг России

На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Белоруссии поддержала российских спортсменов, отстраненных от соревнований.

Сборная Белоруссии получила предупреждение о недопустимости использования флага России в ходе проведения Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом в интервью изданию «Прессбол» рассказал глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.

«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории! Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям», — заявил Шепель.

Функционер подчеркнул, что на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Белоруссии поддержала российских спортсменов, бездоказательно отстраненных от соревнований.

29 января Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России, при этом позволив российским спортсменам участвовать в Играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов под паралимпийским флагом.

Сборная России не смогла выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро из-за приостановления членства в Международном паралимпийском комитете. Во время церемонии открытия Игр член белорусской делегации Андрей Фомочкин вышел с российским триколором на парад спортсменов в знак солидарности с российскими паралимпийцами. Впоследствии Фомочкина лишили аккредитации на Игры.