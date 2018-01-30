Украинка Соловьева имеет отличные шансы на победу в голосовании "Атлет года" среди неолимпийских видов спорта

За сутки до окончания голосования украинка совсем немного уступает иранскому спортсмену.

Украинка Лариса Соловьева имеет отличные шансы на победу в голосовании "Атлет года" по версии Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA) среди неолимпийских видов спорта.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, IWGA проводит голосование на звание "Лучший атлет 2017 года" с начала января. 15 января определилась десятка лидеров, которые продолжили борьбу. Последний день голосования - 31 января, после чего определится победитель.

Читайте такжеУкраина попала в топ-5 сборных на Всемирных Играх, установив исторический рекордНа данный момент Лариса Соловьева имеет второй показатель, лишь немного отставая от лидера - иранского спортсмена Реза Алипуршеназандифара (скалолазание).

Лариса Соловьева - легендарная 4-кратная чемпионка Всемирных игр по пауэрлифтингу. Она единственная, кто побеждал на четырех разных Играх по неолимпийским видам спорта (в 2005-м, 2009-м, 2013-м и 2017 годах).

Последний громкий триумф на Всемирных играх украинка отметила прошлым летом в польском Вроцлаве.

Проголосовать на сайте IWGA может любой болельщик по этой ссылке.