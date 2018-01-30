Путин назвал "придурком" российского разоблачителя допинга Родченкова

При этом президент РФ признал, что в российском спорте были случаи применения допинга.

Президент России Владимир Путин назвал «придурком» бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявившего об использовании допинга в российском спорте.

Ка передает собственный корреспондент в РФ, об этом Путин сказал на встрече со своими доверенными лицами в президентской избирательной кампании 2018 года.

«Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (для дачи показаний WADA). Послушайте, ну у человека явно проблемы и с законом - он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить. Вместо этого его назначили руководить антидопинговой лабораторией российской», - сказал Путин.

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При этом он отметил, что показаниям Родченкова нельзя доверять, поскольку у него были проблемы со здоровьем.

«У него были попытки суицида, о чем он рассказывает. Ну дай Бог ему здоровья, на самом деле, пусть поправится, но это же ведь о чем-то говорит, говорит о проблемах. И все основано на показаниях этого человека. На показаниях человека, которому можно ли доверять вообще-то по жизни? Кроме этого, нам говорят, что он работает под контролем спецслужб США, и это хорошо. Для кого хорошо? Для нас плохо - он работает под контролем, ну замечательно, что он работает под контролем. Только не для нас это замечательно», - добавил он.

Вместе с тем Путин признал, что в российском спорте были случаи применения допинга.

«Я хочу, чтобы эта аудитория знала, и вся страна знала. Таких примеров много по всему миру, просто их не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране», - сказал он.

По словам президента РФ, нельзя использовать спорт, как поле битвы за какие-то политические интересы.

Путин считает, что в международных организациях «очень много людей», которые благожелательно относятся к РФ.

«Я надеюсь, что эта станица все-таки будет перевернута, причем в самое ближайшее время», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2017 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Родченков в интервью The New York Times заявил, что в РФ перед Олимпиадой-2014 планировали подменить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко на положительную. Но он отказался это сделать.

5 декабря 2017 года МОК принял решение, которым запретил российским спортсменам выступать под флагом России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Согласно информации, причиной запрета стала программа употребления допинга, поддерживаемая российским государством, факт действия которой в 2012-2015 годах Всемирное антидопинговое агентство считает доказанным.

Также МОК прекратил членство в организации Национального олимпийского комитета России.

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.