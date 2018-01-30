Бьорндален поедет на Олимпиаду в качестве тренера сборной Беларуси

За команду Беларуси успешно выступает супруга знаменитого биатлониста - Дарья Домрачева.

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поедет на Олимпиаду в Пхенхчан в качестве тренера сборной Белоруссии.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации биатлона.

«Уже можно официально говорить, что Уле-Эйнар Бьорндален отправится на Олимпиаду в качестве тренера национальной сборной Беларуси. Функционал будет определен чуть позже», — приводит издание комментарий представителя пресс-службы БФБ.

Как сообщал УНИАН, 15 января стало известно, что "Король биатлона" 43-летний Бьорндален не попал в итоговый состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пхенчхане. Он не сумел выполнить требования отбора, и тренеры национальной команды отдали предпочтение спортсменам, показавшим более высокие результаты по ходу нынешнего сезона.

Игры-2018 могли бы стать для Бьорндалена седьмыми в карьере. Сам спортсмен признал, что не заслужил места в составе сборной.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира — женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой. Она успешно квалифицировалась на Игры-2018 и выражала надежду, что супруг сможет поехать в Пхенчхан и поддержать ее.