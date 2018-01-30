Информационному агентству Reuters запретили работать на открытии зимней Олимпиады (видео)

13:27, 30 января 2018
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РИА Новости

Это произошло после того, как агентство без разрешения МОК опубликовало фотографии зажжения огня на репетиции открытия соревнований.

Традиционно церемония зажжения огня до последнего держится в строгом секрете.

Агентство Reuters, в свою очередь, заявило, что опубликовало фотографии ошибочно и вскоре удалило все снимки.

Помимо корреспондентов, операторов и тележурналистов, МОК отозвал аккредитацию у фотографа, который должен был представлять Reuters. 

Как сообщал УНИАН, зимние Игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 25 февраля. 

Посмотреть открытие Олимпиады-2018 онлайн можно по ссылке.

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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Reuters церемония открытия Игр