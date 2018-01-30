Информационному агентству Reuters запретили работать на открытии зимней Олимпиады (видео)

Reuters без разрешения организаторов опубликовало фотографии зажжения олимпийского огня на репетиции открытия Игр.

Международный олимпийский комитет запретил информационному агентству Reuters освещать церемонию открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

Это произошло после того, как агентство без разрешения МОК опубликовало фотографии зажжения огня на репетиции открытия соревнований.

Традиционно церемония зажжения огня до последнего держится в строгом секрете.

Агентство Reuters, в свою очередь, заявило, что опубликовало фотографии ошибочно и вскоре удалило все снимки.

Помимо корреспондентов, операторов и тележурналистов, МОК отозвал аккредитацию у фотографа, который должен был представлять Reuters.

Как сообщал УНИАН, зимние Игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 25 февраля.

Посмотреть открытие Олимпиады-2018 онлайн можно по ссылке.