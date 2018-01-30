Информационному агентству Reuters запретили работать на открытии зимней Олимпиады (видео)
13:27, 30 января 2018Другое
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Reuters без разрешения организаторов опубликовало фотографии зажжения олимпийского огня на репетиции открытия Игр.
РИА Новости
Международный олимпийский комитет запретил информационному агентству Reuters освещать церемонию открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.
Это произошло после того, как агентство без разрешения МОК опубликовало фотографии зажжения огня на репетиции открытия соревнований.
Традиционно церемония зажжения огня до последнего держится в строгом секрете.
Агентство Reuters, в свою очередь, заявило, что опубликовало фотографии ошибочно и вскоре удалило все снимки.
Помимо корреспондентов, операторов и тележурналистов, МОК отозвал аккредитацию у фотографа, который должен был представлять Reuters.
Как сообщал УНИАН, зимние Игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 25 февраля.
Информационному агентству Reuters запретили работать на открытии игр в Южной Корее
Посмотреть открытие Олимпиады-2018 онлайн можно по ссылке.
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