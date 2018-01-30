Биатлонистка Варвинец признана лучшей спортсменкой января в Украине

11:50, 30 января 2018
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Украинка Варвинец замкнула 20-ку сильнейших / biathlon.com.ua

Личного наставника спортсменки Николая Зоца и старшего тренера женской биатлонной команды Украины Уроша Велепця признали лучшими тренерами января.

Накануне важнейшего старта четырехлетия – ХХІІІ зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане талантливая спортсменка продемонстрировала отличные результаты на чемпионате Европы, который состоялся в итальянском Риднау.

На престижном европейском форуме Ирина дважды поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета. Сначала она праздновала победу в спринтерской гонке, а затем вместе с коллегами по команде – Юлией Журавок, Артемом Примой и Дмитрием Подручным – в смешанной эстафете.

Еще одну награду Ирина Варвинец добыла в гонке преследования, где стала обладательницей звания вице-чемпионки Европы.

Для Ирины это второе высокое признание Национального олимпийского комитета Украины. Впервые она была признана лучшей спортсменкой Украины в феврале 2015 года.

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