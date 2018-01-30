Информатор WADA Родченков отвел Путину ключевую роль в организации системы допинга российских спортсменов

По словам Родченкова, система организованного допинга спортсменов создавалась во время Олимпийских игр в Лондоне и Пекине, но своего «совершенства» она достигла перед началом зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Владимир Путин играл ключевую роль в создании системы допинга российских спортсменов во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Таков вывод, который можно сделать из интервью Григория Родченкова, которое он дал немецкому государственному телеканалу ARD. Интервью выйдет в эфир в понедельник вечером.

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«Конечно, это все шло с самого верха, так как только президент может отдать подобное поручение своим спецслужбам, ФСБ, – утверждает Родченков в интервью. – Он обо всем знал, так как информация шла по цепочке: я отчитывался перед Нагорных, который докладывался Виталию Мутко, который, в свою очередь, докладывал Путину».

По словам Родченкова, система организованного допинга спортсменов создавалась во время Олимпийских игр в Лондоне и Пекине (в 2012 и 2008 годах), но своего «совершенства» она достигла перед началом зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Отрывки интервью были показаны в виде анонса, полная версия выйдет на телеканале ARD в понедельник вечером. Этот телеканал известен громкими разоблачениями в мире спорта.

На прошлой неделе в Женеве начал работать международный спортивный арбитраж, который рассматривал апелляции 43 российских спортсменов, обвиненных в допинге. Международное антидопинговое агентство, которое вело следствие, пришло к выводу о том, что в России существовала организованная система, созданная при помощи спецслужб. Однако ни в одном докладе не говорилось о прямом участии президента Путина.

Кремль всегда отрицал факт существования государственной системы допинга в России. Сам Владимир Путин обвинял Григория Родченкова в работе на американские спецслужбы.