Украинская саночница Шхумова выступит на Играх-2018 в Пхенчане

Украина получила 35-ю лицензию на зимние Олимпийские игры-2018.

Украинская саночница Елена Шхумова выступит на Олимпиаде в Пхенчане, сообщает Isport.

Львовянка получила право участвовать в Играх по квоте. Изначально у нашей страны была одна квота на Олимпиаду в Пхенчане, которую, к слову, принесла Украине как раз Шхумова, но тренеры сборной отдали ее более стабильной Елене Стецкив.

Таким образом, на Олимпиаде в Пхенчане выступят две сильнейшие украинские саночницы – Елена Шхумова и Елена Стецкив. Обе четыре года назад выступали на Олимпийских играх в Сочи.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что 34-ю лицензию для участия в Играх в Пхенчане получила Татьяна Петрова, которая выступит в могуле.