Украинская саночница Шхумова выступит на Играх-2018 в Пхенчане

18:32, 29 января 2018
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Шхумова добыла для Украины очередную лицензию на Игры в Пхенчхан / wikimedia.org

Львовянка получила право участвовать в Играх по квоте. Изначально у нашей страны была одна квота на Олимпиаду в Пхенчане, которую, к слову, принесла Украине как раз Шхумова, но тренеры сборной отдали ее более стабильной Елене Стецкив.

Таким образом, на Олимпиаде в Пхенчане выступят две сильнейшие украинские саночницы – Елена Шхумова и Елена Стецкив. Обе четыре года назад выступали на Олимпийских играх в Сочи.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что 34-ю лицензию для участия в Играх в Пхенчане получила Татьяна Петрова, которая выступит в могуле. 

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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #сани Шхумова ОИ-2018#Украина 35 лицензий Пхенчхан-2018