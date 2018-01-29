Украинская саночница Шхумова выступит на Играх-2018 в Пхенчане
18:32, 29 января 2018Другое
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Украина получила 35-ю лицензию на зимние Олимпийские игры-2018.
Шхумова добыла для Украины очередную лицензию на Игры в Пхенчхан / wikimedia.org
Украинская саночница Елена Шхумова выступит на Олимпиаде в Пхенчане, сообщает Isport.
Львовянка получила право участвовать в Играх по квоте. Изначально у нашей страны была одна квота на Олимпиаду в Пхенчане, которую, к слову, принесла Украине как раз Шхумова, но тренеры сборной отдали ее более стабильной Елене Стецкив.
Таким образом, на Олимпиаде в Пхенчане выступят две сильнейшие украинские саночницы – Елена Шхумова и Елена Стецкив. Обе четыре года назад выступали на Олимпийских играх в Сочи.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что 34-ю лицензию для участия в Играх в Пхенчане получила Татьяна Петрова, которая выступит в могуле.
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