Мельбурнская сказка Костюк и разочарование Свитолиной

В воскресенье 28 января в Мельбурне завершился первый турнир года из серии «Большого шлема». Одними из главных героинь турнира стали украинки Элина Свитолина и Марта Костюк, а главным героем, безусловно, швейцарский ветеран Роджер Федерер, который завоевал в своей карьере юбилейный 20-й титул чемпиона турнира «Большого шлема».

Australian Open – первый турнир года из серии «Большого шлема». Проходит он в самом начале сезона, который у теннисистов длится с января по ноябрь, задавая тон всему году. До начала соревнований в Мельбурне у игроков мужского АТР-тура и женского WTA есть только две недели, чтобы «проснуться» после отпуска, подготовиться, войти в нужный ритм. Ведь турниры «Большого шлема» – особенные. Их всего четыре в году, все они высшей категории и подразумевают участие всех сильнейших игроков мира. Разумеется, кроме больных, беременных, травмированых… Нынешний турнир, кстати, пропускала Серена Уильямс, победительница австралийского чемпионата 2017 года. Младшая из сестер в прошлом году родила ребенка, а уже 30 декабря провела выставочный матч против Елены Остапенко из Латвии. Впрочем, за несколько дней до старта Открытого чемпионата Австралии она отказалась от выступления в турнире.

После отказа Серены выступить в Мельбурне на первые роли вышли нынешний лидер мирового рейтинга Симона Халеп из Румынии и идущая следом за ней в классификации Каролин Возняцки из Дании. На «вторых ролях» была Элина Свитолина. Громких достижений в ее карьере уже хватает, но вот побед на турнирах «Большого шлема» еще не было. Турнир в Мельбурне-2018 мог дать ответ на главный вопрос: преодолела ли Свитолина свой «комплекс» по отношению к супертурнирам, а также дать некий посыл на весь начинающийся сезон.

Но турнир оставил очень двоякое впечатление от выступлений Свитолиной. Да, спортсменка легко выиграла ряд матчей на ранних этапах соревнований, где обязана была побеждать благодаря своему более высокому классу. Да, она дожала опытную чешку Синякову в матче, который явно не складывался для украинки, шел по другому сценарию (но после проигранной партии она сумела изменить игру и, в итоге, победить). Однако в решающий момент, когда до титула, казалось, уже можно было дотянуться рукой, в четвертьфинале, Элина неожиданно легко и безвольно проиграла «середняку» мирового рейтинга Элиз Мертенс из Бельгии.

Когда дело уже доходило до решающих стадий турнира, украинка вновь не сумела справиться со своими нервами. Мандраж не позволил ей выиграть матч из разряда «обязательных». При всем уважении к бельгийской теннисистке, претендент на титул чемпиона турнира «Большого шлема» не имеет права проигрывать в матчах с соперницами уровня Мертенс. Может ли оправдать Элину травма бедра, о которой она рассказала уже после матча с Мертенс? Может, и, наверное, должна. Но ведь ранее на этом турнире шли сплошь и рядом уверенные победы. А в игре с Синяковой, где была большая трехсетовая битва, Свитолина сумела дожать соперницу, несмотря на все невзгоды и проблемы со здоровьем…

Все больше складывается впечатление, что Элину Свитолину сильно переоценивают. Периодически выигрывая «рядовые» турниры WTA, спортсменка продолжает поддерживать к себе интерес. Но как только доходит дело до решающих стадий соревнования уровня «Большого шлема», мандраж накрывает ее с головой. И справиться с оппоненткой на корте практически нереально. Насколько бы слабой она ни была.

До матча с Мертенс у Свитолиной состоялся еще один знаковый поединок. На стадии 1/8 финала в Мельбурне она экзаменовала свою будущую подругу по национальной команде в Кубке Федераций, юную Марту Костюк. Этот экзамен опытная Свитолина, входящая в элиту мирового рейтинга, провела блестяще, не дав сопернице ни шанса и преподав великолепный урок – 6:2, 6:2. Но упоминание об этом матче повод, скорее, поговорить о Марте, чем о «дежурной» победе фаворитки.

Ровно год назад Марта Костюк выиграла Открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде среди юниоров и впервые дала повод серьезно заговорить о себе. Наша теннисистка уверенно провела весь турнир и покорила австралийскую публику своей целеустремленностью, упорством и жаждой победы – спортивной злостью, если хотите. В прошлом году Марта еще не раз давала повод вспомнить о ней победами на юниорских турнирах и первыми шагами во взрослом теннисе. Теперь австралийская земля (если говорить о покрытии корта - бетон) вновь стала счастливой для украинки.

15-летняя Марта Костюк (16 ей исполнится только 28 июня) преодолела три круга квалификации, в частности, выиграв в первом же матче в Мельбурне у многоопытной экс-россиянки, ныне представляющей Австралию, Анастасии Родионовой тяжелейший трехсетовый поединок – 4:6, 6:3, 6:3. Не менее сложными получились ее матчи в квалификации и с Даниэль Сегель, и с Барбарой Крейчиковой. А вот в основной сетке Костюк словно подменили. В первом круге она практически «не заметила» сильнейшую китайскую теннисистку, стабильно входящую много лет в элиту мирового тенниса Шуай Пенг – 6:2, 6:2, а затем также уверенно, в двух партиях, обыграла Оливию Роговску из Австралии – 6:3, 7:5.

Поражение от Свитолиной, в этом контексте, никак нельзя рассматривать только в негативном ключе. Переживания вполне свойственны молодым спортсменам в любом матче. И, в отличие о многоопытного мастера Свитолиной, игрок возраста Костюк имеет полное право на срыв. В любой игре и с любым соперником. Кстати, в Мельбурне, Костюк проиграла Свитолиной уже после того, как прошла не менее грозных оппоненток в лице Родионовой или китаянки Пенг.

Больше стоит сосредоточиться на успешных матчах Костюк. Они – показатель того, что в Украине подрастает новая «звездочка» мирового уровня. Пока еще не звезда, но все предпосылки для этого есть. Игра Костюк отличается мощью и напором, ее манера нравится публике, а главное – Костюк играет сама себе в удовольствие. 15 лет – еще не тот возраст, когда ты воспринимаешь спортивную игру как работу. Она еще в самом деле «играет». И, возможно, оттого ее более взрослые и искушенные соперницы впадают в отчаяние, когда сражаются с украинкой на корте.

Есть ли у нее авторитеты? Матч со Свитолиной показал, что да. Возможно, пару лет назад, когда на Олимпиаде в Рио Элина обыграла «ту самую» грозную американку Уильямс, 14-летняя Марта сидела у экрана телевизора и с восхищением и замиранием сердца смотрела на игру лучшей теннисистки Украины. В матче Открытого чемпионата Австралии против Свитолиной Костюк была явно не в своей тарелке. А как только более старшая и умудренная опытом соперница стала поддавливать, и вовсе скисла. Уже на послематчевой пресс-конференции заявила, что получила «бесплатный урок от Свитлиной на центральном корте Мельбурн-парка». Стоит надеяться, что урок пойдет впрок. И больше так тушеваться в играх с именитыми теннисистками она не будет. Проигрывать – не зазорно, зазорно проигрывать без борьбы.

Кроме того, радует, что Костюк - вчерашняя юниорка. Любители тенниса и специалисты знают, насколько тяжел и болезнен бывает переход из юниорского тенниса во взрослый. И скольких перспективнейших игроков терял мир тенниса в «переходном» возрасте. Турнир в Мельбурне показал, что для Костюк этой проблемы не существует в принципе. Украинка абсолютно органично влилась в мир взрослого тенниса и продолжает там побеждать, как ни в чем не бывало.

А вот на кого стоило бы равняться сейчас Элине Свитолиной, так это на датчанку Каролин Возняцки. Как и украинка, датчанка до Мельбурна-2018 не выиграла ни одного турнира «Большого шлема». 2-е место в рейтинге (сейчас уже первое), она занимала не благодаря, а вопреки. На протяжении года в теннисном мире проходит очень много соревнований, и лишь четыре из них – турниры «Большого шлема». А благодаря ровному и, в большинстве своем, удачному выступлению на этих соревнованиях, датчанка и получила свои многочисленные рейтинговые очки и столь высокое 2-е место. Правда, в 2017-м году она выиграла итоговый чемпионат мира – турнир восьми сильнейших спортсменок мира по итогам года. Но тогда еще никто не знал, что первый по-настоящему большой успех ее ждет в Мельбурне, в январе 2018-го.

В отличие от украинки, Возняцки уверенно одолела сопротивление Мертенс в двух партиях, до этого одержала ряд других побед из разряда «обязательных», а в финале, как и положено по статусу, вторая ракетка мира схлестнулась с первой – румынкой Симоной Халеп. Борьба двух сильнейших теннисисток мира была яркой, зрелищной и драматичной. Вот только решающий удар был не за сильнейшей, а за ее соперницей. В решающий момент «лишний» брейк выиграла Возняцки, а с ним и весь матч – 7:6, 3:6, 6:4.

Если внимание украинской аудитории в Мельбурне, в основном, было приковано к женской части турнира, то мир не менее напряженно следил за куда более скоростным зрелищным и динамичным мужским соревнованием. К тому же, здесь была интрига похлеще всех женских вместе взятых. Сможет ли заслуженный ветеран и – до сих пор – лидер мирового тенниса Роджер Федерер выиграть свой юбилейный 20-й титул «Большого шлема»?

Украинец Александр Долгополов, который в единственном числе представлял Украину в Мельбурне, не стал долго задерживать наше внимание, и уже после третьего круга покинул австралийский чемпионат.

А вот у Федерера, как и у Возняцки в женском турнире, в мужском соревновании практически не было серьезных соперников, вплоть до финала. Пока он одерживал дежурные победы на старте (на то он и 2-я ракетка мира, чтобы не играть с грандами в самом начале), его потенциальные оппоненты один за другим сенсационно проигрывали более слабым и, тем самым, «расчищали дорогу» Федереру к финалу. В итоге, до решающего матча Роджер не проиграл ни одного сета. А в первой же встрече с игроком из Топ-10 рейтинга – Марином Чиличем из Хорватии, случился матч-триллер, безусловно, достойный финала.

Впрочем, 36 полных лет не стали преградой для того, чтобы выдержать все эти пять сетов противостояния с 29-летним «мужчиной в самом расцвете сил». Более того, выдержав 4-сетовую бойню, Федерер словно разозлился сам на себя из-за невозможности выиграть ранее, и довел пятый сет до разгромной победы минут за 20-ть – 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1. Потрясающая по драматизму и красоте игры победа Роджера.

Таким образом, Федерер дошел до магической цифры 20 в графе титулов на турнирах «Большого шлема», а идущий след за ним в этом списке Рафаэль Надаль (16) не сможет даже теоретически сравняться с Федерером в текущем году. Скромно умолчим о том, что эти достижения давно и многократно превысили успехи таких легенд мирового тенниса как Пит Сампрас, Бьорн Борг… А Джимми Коннорс и Джон Макинрой не выиграли даже по 10 «шлемов».

Открытый чемпионат Австралии задал тон 2018-му. Но ответы на главные вопросы - чего ждать от вчерашней юниорки Костюк, как будут складываться дела у Свитолиной, сможет ли продолжить бить рекорды Федерер – впереди. Ответы получим уже довольно скоро. В мае парижский турнир на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», а в июне-июле - самый престижный и респектабельный травяной Уимблдон.

Кирилл Стадниченко