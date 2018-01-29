Главный тренер сборной Украины по футзалу объявил состав команды на Евро-2018

15:39, 29 января 2018
Другое
63 0
Сборная Украины едет на чмпіонат Европы в составе 14 игроков / futsal.com.ua

В список вошли 14 игроков:

- вратари:

Евгений Иваняк («Ураган»)

Кирилл Ципун («Продексим»)

Дмитрий Литвиненко («ЭРА-ПАК», Чехия)

- полевые игроки:

Николай Грицына («Сталица», Беларусь)

Михаил Грицына («Сталица», Беларусь)

Тарас Королишин («Сталица», Беларусь)

Владимир Разуванов («Дина», Россия)

Николай Белоцерковец («Норильский никель», Россия)

Сергей Журба («ХИТ»)

Александр Педяш (Сокол)

Андрей Хамдамов («Сокол)

Руслан Шеремета («Сокол)

Андрей Лысенко («Сокол)

Петр Шотурма («Ураган»)

Чемпионат Европы пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне. Все матчи пройдут на «Арене Стожице», которая вмещает 12 500 зрителей. Сборная Украины на групповом этапе сыграет в группе С, где ее соперниками будут сборные Румынии (2 февраля) и Португалии (4 февраля).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футзал сборная Украині Евро-2018#состав сборной Украині футзал Евро-2018