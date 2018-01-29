Украинские каратисты завоевали две бронзы на турнире Премьер-лиги в Париже

Медали на счету Анжелики Терлюги и Станислава Горуны.

В Париже прошел первый турнир года серии Karate 1 Premier League, которую проводит Всемирная федерация каратэ (WKF), где сборная Украины завоевала две бронзовые награды, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской федерации каратэ.

Отличились наши лидеры Анжелика Терлюга и Станислав Горуна.

В турнирах Премьер-лиги могут участвовать спортсмены, которые входят в топ-100 рейтинга WKF. Участие в них важно для получения рейтинговых очков, что имеет большое значение для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио.

Все представители Украины соревновались в Париже в категории кумитэ (схватки). Анжелика Терлюга, первый номер мирового рейтинга в весе -55 кг, победила соперниц из Люксембурга (4:1) и Сербии (1:0), но в третьем круге уступила Джефри Кришнан Сальные из Малайзии (2:3). Поскольку малайзийская каратистка добралась до финала, Анжелика получила возможность побороться за бронзу через утешительные схватки. Одесситка одолела итальянку Франческу Кавалларо (2:0), а в бронзовом финале победила свою старую титулованную соперницу Сару Кардин (Италия) – 1:0.

Стас Горуна, второй номер мирового рейтинга в весе -75 кг, выиграл у соперника из Казахстана (3:0), а затем уступил японцу Кену Нишимури (3:4). Благодаря выходу Нишимуры в финал, Стас начал борьбу за бронзу. С одинаковым счетом 3:0 львовянин победил спортсменов из Германии, Турции и Франции. А в поединке за бронзовую медаль одолел иранца Хасана Эбрахима – 5:3.

Радость успеха со спортсменами разделили их тренеры – Денис Морозов и Антон Никулин соответственно.

За шаг от медали остановился Андрей Торошанко (-84 кг). 19-летний киевлянин победил соперников из Турции (3:1), России (1:0) и Нидерландов (1:1), а затем проиграл Ахмеду Эль-Масри из Египта (0:1). Получив возможность побороться за бронзу, Андрей разгромил соперника из Испании (8:3), однако в бронзовом финале уступил экс-чемпиону мира Кенжи Грийону из Франции (3:4). Пятое место – высокое достижение молодого спортсмена, воспитанника тренера Николая Сираковского.

Результаты выступлений украинских каратистов в Париже выглядят таким образом.

Женщины.

-50 кг Екатерина Кривая – 2 бои

-55 кг Анжелика Терлюга – бронза (5 боев), Анастасия Мястковська – 2 бои

-61 кг Анита Серегина – 2 бои

-68 кг Галина Мельник – 3 боя, Екатерина Бигич - 1 бой

68+ кг Анастасия Степашко – 3 боя

Мужчины.

-60 кг Игорь Угнич – 2 боя, Олег Филиппович – 1 бой, Виктор Стефанюк – 1 бой

-67 кг Дышловенко Евгений – 1 бой

-75 кг Станислав Горуна – бронза (6 боев), Игорь Попович – 1 бой

-84 кг Андрей Торошанко – 5-е место (5 боев), Валерий Чеботарь – 2 боя, Константин Цымбал – 1 бой

84+ кг Ярослав Горуна – 1 бой

В этом году в календаре WKF семь турниров Премьер-лиги. Следующий старт после Парижа – Дубай, 16-18 февраля.