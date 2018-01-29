Украина во второй раз в истории будет представлена во фристайле-могуле на Олимпиаде

После Игр в Лиллехаммере-1994 наша команда не была представлена на Олимпиадах в этой дисциплине.

Украинская фристайлистка Татьяна Петрова, которая выступает в дисциплине могул, квалифицировалась на Олимпийские игры в Пхенчхане, сообщает Апостроф.

Тренер спортсменки Сергей Чмель отметил, что на Олимпиаде-2018 Украина будет представлена в могуле впервые за 24 года.

В предыдущий раз олимпийскую лицензию в могуле представителю Украину удалось завоевать еще в 1994 году, тогда на Олимпиаде в Лиллехаммере выступала Юлия Фоминых.

Читайте такжеФристайлист Абраменко – украинская медальная надежда "номер два" в ПхенчханеПетрова показала 47-й результат на этапе Кубка мира в Канаде и благодаря этому завоевала путевку на Олимпийские игры.

Отметим, что теперь Украину на Олимпиаде-2018 представят три фристайлиста. Кроме Петровой, Александр Абраменко и Ольга Полюк выступят в лыжной акробатике.