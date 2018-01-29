Свитолина вернула себе звание третьей ракетки мира

11:28, 29 января 2018
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Элина Свитолина вернула себе званиетретьей ракетки мира / Reuters

Об этом сообщает официальный сайт WTA. 

Лидером мирового рейтинга стала чемпионка Australian Open Каролин Возняцки из Дании, которая вернулась на первое место спустя шесть лет. Это рекордный интервал за всю историю рейтинга. Румынка Симона Халеп опустилась соответственно на второе место.

Отметим прогресс других украинских теннисисток. Леся Цуренко поднялась на 40-е место с 43-го. Катерина Бондаренко стала 80-й ракеткой мира (была 94-й). Катерина Козлова – 85-я.

15-летняя Марта Костюк, которая сенсационно вышла в третий круг Australian Open, совершила скачок с 521-го места на 243-е.

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Теги: #Свитолина рейтинг WTA