Свитолина вернула себе звание третьей ракетки мира

Открытие украинского тенниса 15-летняя Марта Костюк совершила скачок с 521-го места на 243-е.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток. Украинка Элина Свитолина, которая несколько дней назад впервые в карьере вышла в 1/4 финала Australian Open, вернула себе третью строчку. Таким образом Элина повторила свое лучшее достижение в рейтинге.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Лидером мирового рейтинга стала чемпионка Australian Open Каролин Возняцки из Дании, которая вернулась на первое место спустя шесть лет. Это рекордный интервал за всю историю рейтинга. Румынка Симона Халеп опустилась соответственно на второе место.

Отметим прогресс других украинских теннисисток. Леся Цуренко поднялась на 40-е место с 43-го. Катерина Бондаренко стала 80-й ракеткой мира (была 94-й). Катерина Козлова – 85-я.

15-летняя Марта Костюк, которая сенсационно вышла в третий круг Australian Open, совершила скачок с 521-го места на 243-е.