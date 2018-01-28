Украинцы завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

На финише украинец Пидручный обошел россиянина Логинова.

Украинская сборная выиграла гонку в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который завершился в итальянском Риднау.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В составе украинской команды выступили Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Перед последней стрельбой разница между нашей сборной и командой России была всего в пять секунд, но Пидручный показал лучший результат на последнем огневом рубеже, потратив один дополнительный патрон, тогда как россиянин Логинов - три.

Россиская сборная стала второй, отстав от украинской команды почти на 12 секунд. Бронза - у команды Норвегии, которая отстала от украинцев на 33 секунды.

Таким образом, на чемпионате Европы украинские спортсмены завоевали три медали. Помимо золотой медали в смешанной эстафете, Ирина Варвинец завоевала золото в спринте, а также серебро - в гонке преследования.

Чемпионат Европы проходил с 24-го по 28 января.