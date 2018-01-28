Украинцы провалили эстафету в одиночном миксте на чемпионате Европы по биатлону

Украинский тандем Надежда Белкина - Сергей Семенов занял лишь 12-е место.

В итальянском Риднау завершилась гонка в смешанной одиночной эстафете в рамках чемпионата Европы по биатлону, сообщает официальный сайт соревнований.

Сборную Украины представлял дуэт Надежда Белкина и Сергей Семенов. Наш тандем оказался в итоге лишь 12-м, отстав от лидера на 1 минуту 41 секунду. Украинцы допустили 10 ошибок на стрельбе.

Победителями гонки стали норвежцы Текла Брюн-Ли и Ветле Кристиансен. Серебро завоевали французы с отставанием в 8,6 секунд. Бронза у сборной США (9,1 секунды).

Чемпионат Европы по биатлону проходит с 24-го по 28 января.