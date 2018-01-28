Федерер выиграл рекордный 20-й турнир Большого Шлема

В финале Australian Open легендарный швейцарский теннисист обыграл Марина Чилича.

Швейцарец Роджер Федерер стал чемпионом Australian Open-2018, обыграв в финале хорвата Марина Чилича в пяти партиях.

Счет решающего поединка — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 в пользу Федерера, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок продолжался 3 часа 5 минут. Федерер выполнил 24 эйса, допустил 4 двойные ошибки, 41 раз пробил навылет, использовал 6 брейк-пойнтов из 13.

На счету шестой ракетки мира Чилича 16 подач навылет, 5 двойных ошибок, 45 виннеров, 2 реализованных брейк-пойнта из 9-ти.

Федерер стал 6-кратным победителем Australian Open и 20-кратным победителем турниров Большого Шлема, что является абсолютным рекордом среди мужчин в Открытой теннисной эре (с 1968 года).

Среди женщин больше выигрывали только Серена Уильямс (23 титула) и Штеффи Граф (22).

Открытый чемпионат Австралии проходил с 15-го по 28 января в Мельбурне.