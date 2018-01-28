МОК допустил 169 российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Пхенчхане

13:00, 28 января 2018
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МОК допустил к Играм 169 российских спортсменов / 112.ua

Отмечается, что историю всех спортсменов тщательно изучили и допустили тех, кто не был замечен в допинговых скандалах. Они смогут принять участие в соревнованиях и именоваться как "Олимпийские спортсмены из России".

Напомним, Исполком МОК отстранил сборную России от Игр-2018 по причине допинг-программы, которая действовала в стране. При этом чистым спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом. 

Ранее МОК лишил российских спортсменов 11 медалей Олимпиады в Сочи, в результате чего Россия потеряла лидерство в общем зачете, опустившись на третье место.

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Теги: #Россия на Олимпиаде-2018