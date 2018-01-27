Возняцки выиграла у Халеп в финале Australian Open

Возняцки завоевала свой первый титул на турнирах серии "Большого шлема".

В Мельбурне завершился финал Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого турнира года из серии "Большого шлема" - в котором второй номер мирового рейтинга Каролин Возняцки из Дании обыграла лучшую тенниситку мира согласно рейтинга Симону Халеп из Румынии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 7:6 (2), 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 49 минут.

Халеп за это время сделала 6 эйсов при 2 у соперницы, допустила 1 двойную ошибку (6 - у Возняцки) и выиграла 108 розыгыршей мячей, при 110 у соперницы.

Как сообщал УНИАН, завтра, в воскресенье, 28 января, в мужском финале сыграют швейцарец Роджер Федерер и Марин Чилич из Хорватии.