Два украинских биатлониста попали в Топ-10 спринта чемпионата Европы

Артем Прима и Дмитрий Пидручный выступили на уровне ведущих гонщиков.

В итальянском Риднау завершилась спринтерская гонка среди мужчин в рамках чемпионата Европы по биатлону, где в десятку сильнейших попали сразу двое украинских биатлонистов, сообщает официальный сайт турнира.

На 5-м месте гонку окончил Артем Прима, а на 8-м - Дмитрий Пидручный.

Прима не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, но по скорости прохожения дистанции уступил победителю 38,6 секунды. Пидручный допустил 1 промах, преодолел штрафной круг и его итоговое отставание составило 47,9 секунды.

Сергей Семенов занял 29-е место (1 промах, +1 минута 35,7 секунды отставания), Руслан Ткаленко - 36-е (2, +1.46,0), Артем Тищенко - 63-е (1, 2.26,2) и Андрей Доценко - 80-е (2, 2.50,8).

Победителем гонки стал Андрей Расторгуев из Латвии, который преодолел дистанцию за 24 минуты 03,0 секунды (1 промах). Призерами стали Александр Логинов из России (1, +5,5 сек. отставания) и Красимир Анев из Болгарии (0, 24,5 секунды отставания).