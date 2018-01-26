Швейцарец Федерер стал вторым финалистом Australian Open в мужском одиночном разряде
Роджер легко одолел сотворившего ряд сенсаций в Мельбурне корейца Чона.
В Мельбурне авершился второй полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде, в котором Роджер Федерер одолел Хён Чона из Южной Кореи, сообщает официальный сайт соревнований.
Игравший с травмой кореец снялся с игры при счете 1:6, 2:5.
Матч продолжался всего 63 минуты.
Чон при счете 1:4 во второй партии взял медицинский перерыв и долгое время находился в руках врачей. Тем не менее, кардинально улучшить состояние игрока они не сумели. Спустя 2 гейма, при счете 2:5, кореец прекратил борьбу и признал собственное поражение.
Федерер в 30-й раз в карьере вышел в финал турнира серии "Большого шлема". В случае победы в финальном матче в воскресенье против Марина Чилича из Хорватии швейцарец выиграет 20-й титул чемпиона турнира "Большого шлема" в карьере.
Как сообщал УНИАН, Australian Open проходит в Мельбурне в нынешнем году с 15 по 28 января.