МОК назвал критерии недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал список критериев, которыми руководствовался, приглашая на Олимпиаду в Южной Корее российских спортсменов.

Список опубликован на официальном сайте МОК.

В него вошли 17 пунктов. В их числе упоминание спортсменов в расследовании антидопинговых комиссий МОК, упоминания в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, а также более ранние случаи употребления допинга российскими спортсменами. Также в список вошли наличие или отсутствие пометок на пробирках с допинг-тестами спортсменов, анализ содержания в них соли и несоответствие ДНК.

Читайте такжеРоссийские флаги запретили на всех спортивных объектах Олимпиады-2018Кроме того, в список критериев вошли упоминания спортсменов в системе ADAMS — проверка местонахождения спортсменов, рекомендации экспертов МОК, специалистов WADA и руководства международных федераций зимних видов спорта.

"Решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности. Каждое дело рассматривалось отдельно", - сказала глава комиссии МОК Валери Фурнейрон.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года МОК принял решение о недопуске сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане, однако не был против участия российских спортсменов, которые не уличены в допинговых нарушениях, под нейтральным флагом.