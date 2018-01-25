Халеп и Возняцки сыграют в финале первого в 2018 году турнира Большого Шлема

В Мельбурне, где подходит к завершению первый в этом году теннисный турнир серии Большого Шлема - Australian Open, состоялись полуфиналы в женском одиночном разряде.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Румынская теннисистка, действующая первая ракетка мира Симона Халеп в напряженном трехсетовом противостоянии обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:3, 4:6, 9:7.

Продолжительность поединка составила 2 часа 22 минуты. Интересно, что в третьем сете, который длился целых 16 геймов (тай-брейк на турнире не предусмотрен), Халеп отыграла два матчбола.

В другом полуфинальном матче Каролин Возняцки из Дании, которая является второй в мировом рейтинге, обыграла в двух партиях сенсационную дебютантку турнира - бельгийку Элиз Мертенс - 6:3, 7:6.

Напомним, что Мертенс в полуфинале выбила из дальнейшей борьбы первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Женский финал Открытого чемпионата Австралии Симона Халеп - Каролин Возняцки состоится в субботу. Интриги матчу добавит то, что Возняцки в случае своей победы отберет у Халеп и первое место в рейтинге WTA.

И для Халеп, и для Возняцки это третий выход в финал Большого Шлема в карьере, при этом обе теннисистки еще не выигрывали в решающих матчах такого уровня: датчанка проиграла два финала US Open, а румынка дважды уступила в финале Ролан Гаррос.