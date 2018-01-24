Украинка Журавок уступила пол-секунды в борьбе за бронзовую медаль ЧЕ по биатлону

В итальянском Риднау завершилась женская индивидуальная гонка чемпионата Европы по биатлону, в которой украинки Юлия Журавок и Ирина Варвинец заняли 4-5 места, сообщает официальный сайт соревнований.

При этом, Журавок отстала от завоевавшей бронзовую медаль россиянки Сливко всего на 0,5 секунды.

Победительницей гонки стала Хлое Шевалье из Франции, которая с одним промахом и дополнительной минутой штрафа показала результат 46 минут 32,9 секунды. Второе место у итальянки Алексии Руннгалдьдиер - 0 промахов, - 47,7 секунды отставания, третье - у Виктории Сливко - 0, 55,9 секунды отставания.

Журавок отстала от победительницы, соответственно, на 56,4 секунды, а Варвинец (с одним промахом), на 1 минуту, 07,6 секунды. Таким образом, если бы не досадная осечка на последнем огневом рубеже, наша спортсменка могла бы претендовать на 2-е место.

Еще одна украинка Надежда Белкина заняла 19-е место (2 промаха) - 4 минуты 03,6 секунды отставания,Ольга Абрамова - 29-е - 5 промахов, 5 минут 24,0 секунды отставания, Яна Бондарь - 46-я - 6 промахов, 6 минут, 30,8 секунды отставания, Мария Панфилова - 64-я - 6 промахов, 8 минут 10,7 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня мужская сборная Украины провалила индивидуальную гонку.

Чемпионат Европы по биатлону проходит в Риднау с 24 по 28 января.ю