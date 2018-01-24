Фристайлист Абраменко – украинская медальная надежда "номер два" в Пхенчхане

Понятие «фристайл» объединяет в себе ряд лыжных разновидностей спорта, таких как лыжная акробатика, могул, ски-кросс, лыжный халф-пайп и слоупстайл. Лыжники выполняют сложнейшие акробатические трюки в полете, спускаются вместе с горы на скорость – кто быстрее, спускаются по одиночке, по бугристым склонам, выполняя при этом прыжки… В каждом виде есть свои нюансы, но, в принципе, их можно объединить в единое понятие «лыжный спорт», что и сделали международные спортивные чиновники. Еще фристайл (в особенности ски-кросс) можно было бы причислить к горнолыжному спорту, но там тоже имеются свои нюансы. Спортсмены преодолевают трассу слалома (гигантского слалома) с препятствиями в виде пластмассовых палок, расставленных по трассе, или вдоль скоростного спуска без препятствий – классическим стилем, поодиночке, работая только на результат и не мешая достигнуть результата сопернику.

Фристайл - относительно молодой зимний вид спорта, который развивается, начиная с 1950-х годов. До этого он представлял собой горное шоу в виде лыжного балета, предназначенное для развлечения отдыхающей публики и извлечения доходов. Фристайл как вид спорта возник из смеси горных лыж и акробатики. Первые соревнования были проведены в Нью-Хэмпшире в 1966 году.

Кубок мира по фристайлу разыгрывается с 1978-го года. А в 1986-м, во французском Тине, был проведен первый чемпионат мира.

На Олимпиаде фристайл впервые был представлен в качестве показательных выступлений в 1988 году, на Играх в Калгари. А первые олимпийские медали по фристайлу (в мужском и женском могуле) были разыграны на зимней Олимпиаде в Альбервиле-1992.

В последующие годы олимпийская программа дисциплин по фристайлу расширялась - в 1994 году в Лиллехаммере была добавлена лыжная акробатика, ски-кросс дебютировал в Ванкувере в 2010 году, а в 2014 году халф-пайп и слоупстайл были добавлены в программу Олимпиады в Сочи.

Таким образом, на сегодняшний день олимпийскими дисциплинами фристайла являются лыжная акробатика, могул, ски-кросс и слоупстайл.

Главное (читай - единственное) внимание украинских болельщиков на предстоящих соревнованиях по фристайлу в Пхенчхане-2018 будет приковано к лыжной акробатике. Именно здесь будет выступать титулованный и довольно известный в мире фристайла украинский спортсмен Александр Абраменко. Карьера 29-летнего спортсмена богата на медали этапов Кубка мира и триумфы в общем зачете турнира по итогам сезона. А вот на чемпионатах мира и Олимпиадах с наградами ему пока не везло. Соревнования в Пхенчхане будут отличным поводом прервать эту нехорошую традицию и, возможно, поставить восклицательный знак в спортивной карьере украинца. Ведь 4 мая нашему спортсмену исполнится уже 30-ть.

В лыжной акробатике спортсмены со специально спрофилированного трамплина совершают серию из двух различных по сложности прыжков. Трамплины бывают 3 видов: большой (тройной) - высота 4,05 метра, уклон 70 градусов; средний (двойной) - 3,5 метра, 65 градусов; малый (сальтовый) - 2,1 метра, 55 градусов. Гора приземления должна быть покрыта рыхлым снегом. Очки начисляются за технику отрыва от трамплина, траекторию полета, фигуру и приземление. 5 судей оценивают фигуру (из 7 баллов), 2 судей оценивают приземление (из 3 баллов). Наибольшую и наименьшую оценку за полет отбрасывают, оставшиеся 3 оценки суммируют. Из оценок за приземление выводят среднюю оценку и умножают ее на 3. Полученные суммы за полет (максимум - 21 балл) и приземление (максимум - 9 баллов), складывают и умножают на коэффициент сложности элемента. По наибольшему числу баллов определяется победитель.

«Проснуться знаменитым» Александру Абраменко довелось в 2006-м году, на следующий день после окончания финала юниорского чемпионата мира на горнолыжном курорте Красное Озеро, в России, где он в 17 лет завоевал серебряную медаль ЧМ. Любопытно, что годом ранее в финской Рука Абраменко уже дебютировал на взрослом ЧМ, где занял скромное 25-е место. Впрочем, любой результат для атлета, которому на тот момент было полных 16 (!) лет, назвать «скромным» можно весьма и весьма условно. Уже само выступление на турнире в столь юном возрасте может вызывать только восхищение и искреннее уважение.

Если до 2010-го года у нашего спортсмена было только одно более-менее удачное выступление – 5-е место на ЧМ в Инавасиро (Япония), а на Играх Турин-2006 и Ванкувер-2010 он занимал скромные 27-е и 24-е места, то, начиная с сезона 2011-2012, результаты резко пошли в гору. Именно в этом сезоне он дважды попадал на пьедестал этапов Кубка мира – в Минске и норвежском Воссе. В сезоне 2014/15 он завоевал свою первую победу в карьере – на этапе Кубка мира в том же Минске, и занял 2-е место на соревнованиях КМ в Дир-Велли (США). А вот на главном турнире того сезона – Олимпиаде в Сочи – украинец немного не совладал с нервами и не смог идеально выполнить свои прыжки, заняв итоговое 6-е место.

Пик карьеры украинца пришелся на сезон 2015/16. Он завоевал 3-е место на этапе КМ в столице Китая Пекине, а также бронзу и серебро на этапах в Дир-Велли. Ни одной победы на отдельных этапах КМ он не завоевывал, но благодаря стабильно высоким результатам занял 1-е место в общем зачете и завоевал малый Кубок мира – в одной дисциплине. В общем зачете всего КМ по фристайлу украинец тогда оказался на итоговом 5-м месте. Лучший «лыжный акробат» мира по итогам сезона – такое признание дорогого стоит.

Таким образом, на данный момент, на счету Абраменко 8 призовых мест (о серебре на этапе в Лейк-Плесиде-2018 речь пойдет ниже), в том числе, одна победа на отдельных этапах Кубка мира и одна победа – в Кубке мира по итогам сезона.

После самого успешного в своей карьере сезона украинец вынужден был ее прервать. Следующий сезон 2016/17 Александр Абраменко полностью пропустил из-за тяжелой и так некстати подвернувшейся травмы. Летом 2016 года, практикуясь на воде, украинец повредил крестообразные связки, мениск и поперечные связки. Тяжелая травма колена не позволила спортсмену соревноваться на этапах Кубка мира. Он также пропустил чемпионат мира 2017 года.

Более того, эта травма едва не поставила под сомнение его выступление на главном соревновании четырехлетия - Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ведь квалификационный период во фристайле отсчитывается с 1 июля 2016 года по 21 января 2018 года. Согласно регламенту, для выполнения квалификационных требований спортсмен должен попасть в 30-ку сильнейших на этапах Кубка мира, либо на чемпионате мира 2017 года в своей дисциплине, а также набрать минимум 80 очков FIS в акробатике. В зачет спортсменам шли результаты, показанные только на соревнованиях, проходящих под эгидой FIS.

Соответственно, украинец дал фору всем своим соперникам длиною в целый квалификационный сезон. Окончательно избавившись от последствий травмы и вернувшись в строй, наш спортсмен не смог показать высокие результаты на первых двух стартах сезона в Пекине, заняв 21-е (16 декабря 2017 года) и 8-е (17 декабря 2017 года) места, соответственно. Впереди оставались четыре старта в январе 2018 года и довольно призрачные шансы на попадание в число участников Пхенчхана-2018. Впрочем, Абраменко знал, что шансы есть, и сдаваться не собирался.

Этап КМ в Москве, состоявшийся 6 января, украинец пропустил, а заключительные три попытки использовал сполна. В американском Дир-Велли 12 января он во второй раз в сезоне преодолел квалификацию и победил в Финале 1 (вторая 6-ка спортсменов), заняв итоговое 7-е место. А спустя ровно неделю, в другом американском городе Лейк-Плесиде (столице Белой Олимпиады 1932 и 1980 годов), украинец, впервые за долгое время, вышел в главный Финал 2 и занял там итоговое 2-е место. С результатом 123,45 балла Абраменко уступил только Цзя Цзунъяну из Китая (126,99). Наконец, на следующий день, 20 января, в Лейк-Плесиде состоялся второй старт подряд за два дня, где украинец отобрался в четвертый раз подряд в финал (Финал 1, вторая шестерка) и занял итоговое 11-е место.

Результаты последних стартов позволили нашему спортсмену существенно подняться в итоговой турнирной таблице КМ сезона 2017/18 - занял общее 6-е место в лыжной аэробике. На счету Абраменко 182 балла. Больше официальных соревнований FIS в календаре Кубка мира для представителей лыжной акробатики в нынешнем сезоне нет. А чемпионат мира проходит только в нечетные годы. Впереди – только самый главный старт сезона и четырехлетия в целом – Олимпийские игры.

Наш спортсмен, выбрав однажды весьма экзотичный для Украины и, вместе с тем, экстремальный вид спорта, уже вкусил все «прелести» фристайла. Ведь колено, травмированное еще летом 2016-го, полностью так и не восстановилось. И если в повседневной жизни оно Александра не беспокоит, то во время занятий спортом дает о себе знать. Впрочем, на судьбу Абраменко не жалуется, дескать, «сам знал, на что иду». Любопытно, что в родном городе спортсмена – Николаеве, одном из самых южных в Украине, где и снега не сыщешь днем с огнем – ранее был трамплин для подготовки фристайлистов. И именно с него началось увлечение будущего призера и победителя Кубка мира этим видом спорта. Начало, в общем-то, прозаическое – в школу, где учился Абраменко, однажды пришел тренер по фристайлу и предложил ребятам попробовать позаниматься этим видом спорта. Александр был одним из тех, кто согласился.

Как и у спортсменов в других видах спорта, здесь практически невозможна стабильность результатов. Подъемы и высокие результаты чередуются со спадами. А еще, как в любом виде спорта, связанном с оценками судей, существует определенная предвзятость, от которой никто не застрахован. Иногда судья может занизить - в пределах своей компетенции - 0,5 балла, и этот штраф может быть решающим в борьбе за медали, высокие места. Ведь плотность результатов у элитных спортсменов мира просто сумасшедшая.

В программе спортсмена на Олимпиаду - три разных прыжка с четырьмя винтами. Впрочем, программа может измениться даже в последний момент. Виною всему может стать неустойчивая корейская погода. В частности, если во время соревнований поднимется ветер, то прыжки нужно будет в срочном порядке упрощать. Убиваться, в прямом смысле этого слова, даже ради олимпийской медали, никто не будет. Абраменко, кстати, в свое время уже жаловался на погоду в Корее, отмечая, что на трамплине в Пхенчхане, зачастую, дует достаточно сильный и неоднородный ветер.

Соревнования в лыжной акробатике у мужчин в Пхенчхане-2018 пройдут аккурат посреди Олимпиады – в выходные дни, 17-18 февраля. А, значит, повышенное внимание болельщиков к турниру гарантированно. Будет ли этот праздник жизни на нашей улице? Тут уже все зависит от одного конкретного человека. Ну, и, разумеется, его команды.

Через три с половиной недели у Украины может появиться первая в истории медаль зимней Олимпиады во фристайле. И мы в это верим.

Кирилл Стадниченко