Мужская сборная Украины по гандболу осталась без главного тренера

Состоялось заседание Президиума Федерации гандбола Украины, на котором рассматривались итоги отбора к чемпионату мира-2019. Выступление в турнире мужской гандбольной сборной Украины было признано неудовлетворительным.

Главный тренер команды Виталий Андронов написал заявление на увольнение со своей должности по собственному желанию, сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Также на Президиуме было утверждено назначение Василия Козаря главным тренером молодежной девичьей сборной Украины (U-20).

Решение по новому главному тренеру национальной сборной Украины будет приниматься после совместных обсуждений.

Напомним, в итальянском Больцано в отборе к ЧМ-2019 мужская сборная Украины не смогла решить главную задачу и выйти в следующую стадию.