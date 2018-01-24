Украинским спортсменам и тренерам олимпийских видов назначены президентские стипендии

Президент Украины Петр Порошенко издал Указ о назначении стипендий для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласно указу стипендии получат 48 спортсменов и 42 тренера", – говорится в сообщении. Наибольший размер стипендии – 12 тысяч гривен, наименьший – 2 тысячи гривен.

В соответствии с указом чемпионы мира (Ольга Харлан, Александр Хижняк) и их тренеры получат 12 тысяч гривен.

Серебренных призеров чемпионата мира (Юлия Левченко, Игорь Радивилов, Михаил Романчук) вознаградят в размере 9 тысяч гривен.

По 7 тысяч гривен получат бронзовые призеры чемпионата мира и чемпионы Европы (Александр Горшковозов, Анастасия Савчук).

По 5 тысяч гривен достанется серебренным призерам чемпионата Европы – Владимир Станкевич, Максим Хворост.

Бронзовые призеры чемпионата Европы получат 4 тысячи гривен – Анастасия Недобега, Роман Повх.

Напомним, во вторник, 23 января, в Национальной филармонии Украины состоялась торжественная церемония проводов олимпийской сборной команды Украины на XXIII зимние Игры в южнокорейский Пхенчхан.